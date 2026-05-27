Рязанские кинологи отобрали трех новых щенков для службы

Сотрудники кинологической службы УФСИН России по Рязанской области посетили питомник служебных собак в Воронеже и выбрали трех щенков немецкой овчарки. Об этом сообщили на сайте ведомства. Отмечается, что все щенки прошли начальную дрессировку, где научились преодолевать препятствия и развивать свои игровые навыки. Два щенка, Кесси и Кайман, отправятся в разные исправительные учреждения, где будут работать в патрульно-розыскной службе. Третий щенок, Карма, будет готовиться к поиску наркотиков в ИК-3.

Начальник кинологической службы УФСИН Александр Чернов подчеркнул, что такие щенки — настоящая находка для службы — они энергичны, любознательны и хорошо обучаются.