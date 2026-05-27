Рязанцы заявили об аварийном состоянии крыльца дома на 4-й Линии

Жители дома № 1 на улице 4-я Линия в Рязани сообщили об опасном состоянии крыльца первого подъезда. По словам горожан, часть ступенек провалилась несколько недель назад. Жильцы уже обращались в управляющую компанию «Городская Роща — 1». Как утверждают местные жители, в УК сообщили, что ремонт запланирован только на третий квартал. Рязанцы отмечают, что в подъезде проживают пожилые люди и семьи с детьми. По их словам, аварийное состояние входной группы может привести к травмам.

