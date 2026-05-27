Рязанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь 29 мая

29 мая Рязанское региональное отделение Ассоциации юристов России проведет день бесплатной юридической помощи. Прием граждан пройдет в Рязанской областной библиотеке имени Горького по адресу: улица Ленина, 52. Получить консультацию можно будет с 9:00 до 17:00.

Организаторы уточнили, что при обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также бумаги, связанные с сутью вопроса.