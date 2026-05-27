Рязанцы рассказали о затопляемом паркинге и плохих дорогах, Аверин обещал помочь

Депутату Павлу Аверину сообщили о проблемах жителей дома № 63 по Касимовскому шоссе. Известно, что после дождей подземный паркинг затапливает водой на 5-7 сантиметров. Жители считают, что это связано с работами по благоустройству ручья Быстрец, из-за которых вода стала течь к дому. Они отметили, что ливневая система не справляется с такой нагрузкой. Также обсуждались проблемы бесхозного помещения, за которым никто не следит, и плохое состояние дорог. Как только коллективное обращение по всем трем вопросам будет готов, его направят в соответствующие инстанции. Депутат отметил, что проблемы не решаются за один день, но молчать тоже нельзя.

Депутату Павлу Аверину сообщили о проблемах жителей дома № 63 по Касимовскому шоссе. Как он уточнил у себя в соцсетях, во время совместной прогулки по территории он и председатель ТСЖ «Новое Кальное» обсудили несколько острых вопросов.

Известно, что после дождей подземный паркинг затапливает водой на 5-7 сантиметров. Жители считают, что это связано с работами по благоустройству ручья Быстрец, из-за которых вода стала течь к дому. Они отметили, что ливневая система не справляется с такой нагрузкой.

Также обсуждались проблемы бесхозного помещения, за которым никто не следит, и плохое состояние дорог. Депутат предложил жителям подготовить коллективное обращение по всем трем вопросам и собрать подписи. Как только документ будет готов, его направят в соответствующие инстанции.

Депутат отметил, что проблемы не решаются за один день, но молчать тоже нельзя.