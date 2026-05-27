Рязанцев пригласили на показ спектаклей и лекции о воспитании через театр

Для рязанцев опубликовали программу мероприятий, которые пройдут в Театре драмы с 3 по 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что события состоятся в рамках всероссийского проекта «Тепло родного дома». Гостей ждут два спектакля, обсуждения с театральными педагогами, научные лекции и панельная дискуссия.

3 июня в 19:00 покажут спектакль «Сахарный ребёнок» по книге Ольги Громовой — историю о стойкости девочки, которая пережила трагические события, но сохранила свет и доброту. После показа зрители обсудят увиденное с педагогом Евгенией Арзамасцевой.

4 июня в 19:00 нижегородский театр представит комедию Островского «Бешеные деньги» — ироничную историю о расчёте, любви и деньгах. После спектакля тоже состоится обсуждение.

5 июня с 11:00 до 14:00 пройдут две лекции: о роли русского языка и театра в воспитании, а также о том, как изучать зрителей детских и юношеских театров в цифровую эпоху. Завершится все панельной дискуссией с участием приглашенных экспертов.