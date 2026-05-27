Рязань стала пятой среди городов, где бегуны преодолевают наибольшие дистанции

Согласно исследованию, средняя дистанция, которую пробегают рязанцы, составляет 4,6 км, что ставит город на 5-е место в России. По всей стране средняя длина тренировочного маршрута составляет 3,7 км. Лидером среди городов с самыми длинными маршрутами стала Пермь с 5,8 км, за ней следуют Ижевск (5 км), Уфа (4,9 км) и Оренбург (4,7 км). Кемерово и Рязань делят 5-е место с одинаковым показателем в 4,6 км.