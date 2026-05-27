Росстат: в Рязанской области резко подскочили цены на бензин

Средние потребительские цены на бензин в России в апреле 2026 года увеличились на 0,6% по сравнению с мартом. Об этом сообщается в материалах Росстата, передает ТАСС. Цены производителей на бензин в апреле в среднем выросли на 6,1%. Рост наблюдался почти во всех субъектах РФ, особенно значительный — в Ленинградской области (+17%), Рязанской области (+15,4%), Республике Башкортостан (+13,9%), Саратовской области (+13,2%) и Тюменской области (+13,1%). Снижение цен производителей зафиксировано в Астраханской области (-10,3%) и Нижегородской области (-0,7%).

Годовой рост потребительских цен на бензин по итогам апреля составил 12,3%. В 43 субъектах РФ зафиксировано повышение цен на 0,6% и более, наибольшее — в Чеченской Республике (+3%) и Республике Крым (+2%).

В то же время снижение цен отмечено в пяти регионах, включая Камчатский край, где бензин подешевел на 5%. В Москве и Санкт-Петербурге рост цен составил 0,7% и 0,8% соответственно.

«Изменение цен производителей на нефть в апреле 2026 г. по сравнению с мартом 2026 г. составило +84,4%. Изменение тарифов на перекачку нефти трубопроводным транспортом за аналогичный период составило -2,3%", — отмечается в сообщении.