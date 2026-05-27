Прокуратура помогла работнику рязанской фирмы добиться выплаты при увольнении

Прокуратура Советского района Рязани восстановила трудовые права сотрудника частной охранной организации после обращения гражданина. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что работодатель нарушил требования трудового законодательства и не произвел полный расчет с работником при увольнении.

Прокуратура внесла представление в адрес коммерческой организации. Кроме того, в отношении должностного лица возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ о невыплате заработной платы.

После вмешательства надзорного ведомства работнику выплатили окончательный расчет и денежную компенсацию. Общая сумма составила 70 тысяч рублей. Руководителя фирмы привлекли к административной ответственности.