«Ъ»: продажи белорусского бензина на бирже РФ выросли в разы

В мае 2026 года объем реализации бензина с белорусских НПЗ на Петербургской бирже достиг 17,34 тыс. тонн — против 0,3 тыс. тонн за тот же период прошлого года. При этом белорусское топливо продается с заметной премией к российскому (АИ‑92 — около 96-97 тыс. рублей за тонну против 67 тыс.).

Продажи белорусского бензина на бирже РФ выросли в разы. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ».

Аналитики расходятся в оценках: Кирилл Бахтин из БКС отметил, что импорт незначителен на фоне общего потребления (около 40 млн тонн в год), а текущая ситуация далека от кризисной.