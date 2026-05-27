Подросток-зацепер лишился ног после падения с поезда в Подмосковье

На станции Алабушево в Солнечногорском районе Московской области подросток получил тяжелейшие травмы после падения с поезда. Об этом сообщает MK.RU.
По предварительной информации, несовершеннолетний ехал снаружи вагона или на крыше состава. Машинист электропоезда маршрута Клин — Москва заметил подростка на путях и применил экстренное торможение.
До прибытия медиков сотрудник транспортной безопасности оказал пострадавшему первую помощь и перенес его на платформу.
По данным СМИ, подросток лишился обеих ног. Его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Также сообщалось о задержках поездов на Ленинградском направлении, однако позже в Октябрьской железной дороге заявили, что инцидент не повлиял на график движения.