Павел Малков: сфера культуры Рязанской области получает серьезную поддержку

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков провел встречу с представителями сферы культуры региона. Обсуждался широкий круг вопросов, которые касаются развития отрасли, реализации национального проекта «Семья», «Молодежь и дети» и партийного проекта «Культура малой родины», а также мер поддержки работников, творческих коллективов, решения актуальных проблем.

В мероприятии приняли участие министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова, руководители управлений культуры муниципалитетов, представители учреждений культуры, творческих союзов.

Губернатор Павел Малков отметил, что сфере культуры в регионе уделяется большое внимание. «Культура — это то, что связывает нашу страну воедино, это ее фундамент. Поэтому, какие бы сложные ни были времена, развитием культуры надо заниматься всегда. Сейчас отрасль получает очень серьезную поддержку: только за последние три года из федерального и регионального бюджетов было выделено более 12 млрд рублей. Используем возможности национальных проектов, большое содействие оказывает региону Министерство культуры России», — сказал Павел Малков.

Глава региона подчеркнул, что в области строятся дома культуры, детские школы искусств. За три года обновлено 14 таких объектов, построено 3 ДК, они оснащаются современным оборудованием. Развиваются музеи, появляются новые интересные пространства. Модернизируются и обновляются рязанские театры, в том числе ТЮЗ и Театр драмы. В этом году ремонтируются Михайловский исторический музей и Дворец культуры в Александро-Невском. К единому модельному стандарту приводятся библиотеки — за три года сделано уже 14 объектов. В этом году откроется еще 5 модельных библиотек и 6 детских культурно-просветительских центров. Первый — уже действует в библиотеке микрорайона Дягилево. Книжные фонды библиотек за последние три года обновились почти на 500 тысяч экземпляров. В настоящее время ведётся капремонт книгохранилища областной библиотеки им. Горького.

Павел Малков выделил ряд знаковых для региона проектов, отметив, что Рязанская область вошла в число 5 пилотных регионов, где создаются филиалы Национального центра «Россия». Новый центр станет частью Рязанской ВДНХ, появится интересное современное культурное пространство. Также проводится реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина», скоро там появится современный дом музыки с органом — первым таким инструментом в регионе. В прошлом году появился рязанский театр балета, в продолжение проекта создается балетная школа. Также Губернатор отметил, что открытие филиала МГИКа усилит работу по подготовке кадров для отрасли. Молодые специалисты приходят в сферу культуры и благодаря программе «Земский работник культуры».

В ходе встречи речь также шла о дальнейших планах развития отрасли, популяризации традиционных народных промыслов и ремесел. Были представлены реализованные и новые проекты. Участники встречи поделились своими идеями и предложениями. Губернатор ответил на их вопросы. Кроме того, Павел Малков вручил ведомственные и региональные награды.