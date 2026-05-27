На рязанской трассе М-5 произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие

ДТП произошло 27 мая, примерно в 13:05, на 236-м километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе. По предварительной информации полицейских, столкнулись Renault и BMW. Водитель последнего автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Мужчина, который управлял «Рено», и его пассажир получили травмы. Пострадавшим оказана медпомощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На трассе М-5 в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 27 мая, примерно в 13:05, на 236-м километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе.

По предварительной информации полицейских, столкнулись Renault и BMW.

Водитель последнего автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Мужчина, который управлял «Рено», и его пассажир получили травмы. Пострадавшим оказана медпомощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.