На площади Победы из-за ДТП собралась пробка

По словам очевидцев, авария с участием Chevrolet случилась утром 27 мая на площади Победы в сторону Московского шоссе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. На месте заметили полицейских. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.