На Московском шоссе в Рязани закроют движение транспорта

30 мая с 22.00 до 06.00 31 мая закроют движение от дома № 10 корпус 5 на Московском шоссе до пересечения с Михайловским шоссе. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ. Движение общественного транспорта организуют по следующей схеме: автобусы маршрутов №№ 30М3, 41 М², 47 М², 50 М³, 53 М², 66 М², 68 М³, 71 М², 73 М², 75 М², 88 М², 95 М² на участке пути между остановками «улица Вокзальная» и «ТРЦ Премьер» будут следовать по Михайловскому шоссе, улице Московской, Шоссейному переулку (в прямом и обратном направлении), далее — по своим маршрутам; автобусы маршрутов №№ 7, 27 следуют до ж/д вокзала Рязань-2.

