МВД предупредило о новой схеме мошенников с фотографиями могил бойцов СВО

Мошенники начали предлагать россиянам «легкий заработок» за фотографии надгробий погибших участников СВО и «аллей героев». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным ведомства, злоумышленники обещают денежное вознаграждение за несколько снимков, однако полученные данные затем используют в мошеннических схемах. В МВД пояснили, что фотографии и персональная информация могут применяться для звонков родственникам погибших под предлогом оформления выплат от Минобороны.

Кроме того, в киберполиции заявили, что за подобными «вакансиями» могут стоять украинские спецслужбы и мошеннические кол-центры. По версии ведомства, собранные сведения также могут использоваться в информационно-психологических операциях.

В МВД напомнили, что участие в подобных действиях может повлечь уголовную ответственность. Для граждан РФ речь может идти о статье 275 УК РФ («Государственная измена»), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.