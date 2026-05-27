Минздрав расширит список меддокументов, доступных онлайн

Замминистра здравоохранения Вадим Ваньков 27 мая сообщил в Госдуме, что в 2026 году перечень медицинских справок, которые можно получить без визита к врачу, планируют существенно расширить во всех регионах. По его словам, в тестовом режиме сервис уже работает в Чувашии и Тюменской области, и эту практику распространят на все субъекты РФ в текущем году. В онлайн-доступ войдут сертификат о прививках, справки о временной нетрудоспособности, об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медзаключения о группе для занятий физкультурой для несовершеннолетних.

Оформить документы можно через «Госуслуги» при условии пройденной диспансеризации или наличии данных в электронной медкарте.