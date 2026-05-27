Минтранс хочет разрешить постоплату парковки

Ведомство вынесло на обсуждение законопроект о постоплате для стоянок без технических средств контроля на въезде и выезде. Как пояснили в Минтрансе, у водителей будет целые сутки с момента начала парковки, чтобы внести оплату без штрафов. Это сделает систему гибче и снизит нагрузку на автомобилистов.