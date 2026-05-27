«Ъ»: Минцифры расширило требования к операторам при сборе данных для силовиков

Ведомство расширило перечень требований к операторам по передаче данных о клиентах силовым структурам в ходе СОРМ (средства обеспечения оперативно-розыскных мероприятий). По данным газеты, в приказе от 22 мая перечислены типы данных, которые должны быть доступны для поиска в системе по запросам уполномоченного органа. Среди сведений: паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационные сведения. Отмечается, что в документе также отдельно указано, как именно технически система должна обмениваться данными. В Минцифры пояснили «Ъ», что новые правила определяют порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий и работы на сетях связи. Там добавили, что «установка такого оборудования необходима для обеспечения безопасности».

Минцифры расширило требования к операторам при сборе данных для силовиков. Об этом 27 мая сообщил «Ъ».

