МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области ожидается гроза, ливень. В отдельных районах прогнозируют град, усиление ветра порывами 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 27 мая.