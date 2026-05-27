Губернатор Павел Малков: на каждом соцобъекте, который строим или ремонтируем, должен быть очень строгий контроль

Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков 27 мая на заседании регионального Правительства и поручил обеспечить особый контроль за работой на каждом социальном объекте, который строится или обновляется в этом году.

Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков 27 мая на заседании регионального Правительства и поручил обеспечить особый контроль за работой на каждом социальном объекте, который строится или обновляется в этом году.

Губернатор, говоря о задачах на текущий строительный сезон, отметил, что необходимо активно наращивать темпы работ. «Объектов очень много. Строим и ремонтируем школы, детские сады, поликлиники, ФАПы, Дома культуры, библиотеки, спортивные учреждения. Беспрецедентные объемы работ. Только в этом году их 36. В целом за последние пять лет построили 135 социальных объектов, десятки — обновили, — подчеркнул Павел Малков. — Каждый такой объект люди очень ждут, они необходимы, у нас скопился серьезный дефицит социальной инфраструктуры. Решаем сейчас эти вопросы, хотя бюджет непростой».

Губернатор обратился к профильным министрам, главам муниципальных округов, депутатам: «На каждом объекте, который строим или ремонтируем, нужен очень строгий контроль. Все объекты, которые начали, должны быть введены в эксплуатацию». По словам главы региона, к сожалению, есть и проблемные объекты, с подрядчиками ведется активная претензионная работа по вопросам невыполнения или просрочки обязательств.

Павел Малков в ходе заседания регионального Правительства поручил также главам муниципалитетов контролировать подготовку пляжей к купальному сезону. Он отметил, что в социальных сетях есть ряд обращений рязанцев с просьбой привести их в порядок. Об этом пишут жители Шацкого и Пронского округов, Шиловского района, областного центра. «Вижу ответы администраций под этими обращениями о том, что вывозится мусор, ведется благоустройство, обследуется дно, берутся пробы воды. Нужно постоянно держать эту работу в фокусе внимания. Вопрос готовности пляжей прошу взять на особый контроль. Ни один пляж во время сезона не должен быть закрыт», — отметил Павел Малков. Он напомнил, что такое поручение у муниципалитетов уже есть, губернатор озвучил его в ходе недавнего прямого эфира с жителями.