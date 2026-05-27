Госдума одобрила уголовное наказание за подделку справок об опасных болезнях

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за подделку и оборот фальшивых медицинских справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний. Об этом сообщили в парламенте. Согласно документу, максимальное наказание за такие преступления составит до восьми лет лишения свободы, а также штраф до 3 млн рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение общественной безопасности.

Он напомнил, что иностранные граждане при въезде в Россию обязаны проходить медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний и употребление наркотических веществ.