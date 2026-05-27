Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 6,7%

Годовая инфляция в Рязанской области по итогам апреля снизилась до 6,7% благодаря увеличению предложения некоторых товаров и укреплению рубля. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе регионального отделения Банка России.
Отмечается, что в области в апреле снизилась стоимость овощного салата. Подешевели перец, огурцы и помидоры.
«Тепличных овощей весной стало больше, а расходы аграриев на отопление и освещение теплиц с ростом температуры на улице сократились. Перец, который везут из-за рубежа, стал дешевле из-за укрепления рубля. В целом, по данным Росстата, продукты в области в апреле дешевели», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы отделения банка, непродовольственные товары в апреле умеренно дорожали. В частности, больше, чем в марте, пришлось тратить владельцам домашних животных. Производители и продавцы сухого корма закладывали в цены свои издержки: траты на сырье, логистику и аренду помещений.
Кроме того, повысились цены на большинство услуг. Например, подорожал отдых в местных санаториях. Цены росли вслед за спросом: туристический поток в Рязанскую область постоянно увеличивается, заключили в публикации.