Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 6,7%
Годовая инфляция в Рязанской области по итогам апреля снизилась до 6,7% благодаря увеличению предложения некоторых товаров и укреплению рубля. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Отмечается, что в области в апреле снизилась стоимость овощного салата. Подешевели перец, огурцы и помидоры.

«Тепличных овощей весной стало больше, а расходы аграриев на отопление и освещение теплиц с ростом температуры на улице сократились. Перец, который везут из-за рубежа, стал дешевле из-за укрепления рубля. В целом, по данным Росстата, продукты в области в апреле дешевели», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы отделения банка, непродовольственные товары в апреле умеренно дорожали. В частности, больше, чем в марте, пришлось тратить владельцам домашних животных. Производители и продавцы сухого корма закладывали в цены свои издержки: траты на сырье, логистику и аренду помещений.

Кроме того, повысились цены на большинство услуг. Например, подорожал отдых в местных санаториях. Цены росли вслед за спросом: туристический поток в Рязанскую область постоянно увеличивается, заключили в публикации.