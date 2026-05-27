ГД в 12 раз повысила штрафы для мигрантов за отказ от медосвидетельствования

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении ответственности для иностранных граждан за уклонение от медицинского освидетельствования. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, штрафы для мигрантов увеличиваются более чем в 12 раз — с нынешних 2-4 тысяч рублей до 25-50 тысяч рублей. При этом сохраняется возможность выдворения иностранца из России по решению суда.

Также закон предусматривает, что за неуплату штрафа в установленный срок иностранному гражданину грозит взыскание в двукратном размере и обязательное выдворение из страны.

Кроме того, вводятся штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев. Для граждан они составят от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Авторами инициативы выступила группа из 427 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой.

Закон вступит в силу после подписания президентом РФ и официального опубликования.