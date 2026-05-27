ФСБ зафиксировала резкое обострение на северо-западных границах России

По словам главы Погранслужбы ФСБ Владимира Кулишова, ситуация на северо-западе значительно ухудшилась. Финляндия, страны Балтии и Польша наращивают войска у границы, строят военные базы, закупают вооружение и отрабатывают сценарии военных конфликтов в рамках учений НАТО.