ФСБ зафиксировала резкое обострение на северо-западных границах России
По словам главы Погранслужбы ФСБ Владимира Кулишова, ситуация на северо-западе значительно ухудшилась. Финляндия, страны Балтии и Польша наращивают войска у границы, строят военные базы, закупают вооружение и отрабатывают сценарии военных конфликтов в рамках учений НАТО.
ФСБ зафиксировала резкое обострение на северо-западных границах России. Об этом сообщило издание «Российская газета».
По словам главы Погранслужбы ФСБ Владимира Кулишова, ситуация на северо-западе значительно ухудшилась. Финляндия, страны Балтии и Польша наращивают войска у границы, строят военные базы, закупают вооружение и отрабатывают сценарии военных конфликтов в рамках учений НАТО.