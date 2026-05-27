Филологи заявили, что ударение в слове «баловать» скоро сместится на первый слог

Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов заявил, что вариант «бАловать» вытеснит «баловАть». Сейчас оба варианта в словарях равноправны, но со временем ударение на последний слог станет допустимой старшей нормой, а затем и вовсе исчезнет. По словам Пахомова, будущее языка — за ударением «бАловать», а «баловАть» недолго осталось жить в русской речи.