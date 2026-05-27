Филологи заявили, что ударение в слове «баловать» скоро сместится на первый слог
Ударение в слове «баловать» скоро сместится на первый слог. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов заявил, что вариант «бАловать» вытеснит «баловАть». Сейчас оба варианта в словарях равноправны, но со временем ударение на последний слог станет допустимой старшей нормой, а затем и вовсе исчезнет. По словам Пахомова, будущее языка — за ударением «бАловать», а «баловАть» недолго осталось жить в русской речи.