Дополнительный поезд из Москвы в Крым пустят через Рязань

27 мая в первый рейс отправится второй двухэтажный поезд «Таврия» из Москвы в Симферополь. Он проследует по маршруту и расписанию скорого поезда № 17/18 один раз в четыре дня. Поезд № 167/168 будет идти через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Время отправления из Москвы — в 14:40. В Симферополь прибудет на следующий день в 20:20. Время в пути составит 29 часов 40 минут. Из Симферополя поезд отправится в 13:10 и прибудет в Москву в 18:24 на следующий день. Отмечается, что в состав поезда включены двухэтажные купейные вагоны и СВ.

Фото в галерее: Telegram-канал «Гранд Сервис Экспресс».