Для рязанцев запустили «горячую линию» по вопросам защиты прав обучающихся

Как уточнили в прокуратуре, новая инициатива направлена на обеспечение соблюдения прав студентов в таких важных вопросах, как проведение ЕГЭ, зачисление в образовательные организации, комплектование 10-11 классов и обоснованность отказов в переводе. Жители области могут обращаться в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу — до 16:45) по телефону (84912) 20-06-31 или +7 (910) 631-08-17. Также доступны обращения в территориальные прокуратуры по месту нахождения образовательных учреждений.

