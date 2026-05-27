Директор УК возместил моральный вред вдовцу погибшей под глыбой льда рязанки
В Рязани начали рассматривать уголовное дело о смерти рязанки после падения на нее глыбы льда с крыши дома № 21/24 на Первомайском проспекте. Об этом 27 мая сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда. В начале заседания защитник директора УК «Олимп-сервис» Артема Солодова, ответственной за уборку наледи с крыши, приобщили к делу два документа о возмещении морально-материального вреда. Руководитель организации возместил супругу погибшей рязанки расходы на похороны 637 тысяч рублей.

В Рязани начали рассматривать уголовное дело о смерти рязанки после падения на нее глыбы льда с крыши дома № 21/24 на Первомайском проспекте. Об этом 27 мая сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

В начале заседания защитник директора УК «Олимп-сервис» Артема Солодова, ответственной за уборку наледи с крыши, приобщили к делу два документа о возмещении морально-материального вреда. Руководитель организации возместил супругу погибшей рязанки расходы на похороны 637 тысяч рублей.

Также стало известно, что стороны договорились о размере морального вреда в два миллиона рублей. 18 мая Солодов передал вдовцу миллион рублей.

Потерпевший также поставил суд в известность, что не имеет возражений на изменение меры пресечений.

Далее прокурор зачитала обвинительное заключение. Выяснилось, что Солодов заключил договор со сторонней организацией. За несколько дней до трагедии работники чистили крышу дома от наледи. Но, несмотря на ограждение, прохожие продолжали ходить прямо под сбиваемыми сосульками.

Артему Солодову, как директору, позвонили и сообщили об этом, он дал указание прекратить работу. При этом в обвинении указано, что у управляющей компании была возможность очистить крышу по-другому. Более того, директор должен был организовать ограждение по периметру дома, ведь знал о наличии неочищенной наледи на кровле.

Артем Солодов признал вину.

На следующем заседании допросят свидетелей и вдовца погибшей рязанки.

Также на заседании рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения подсудимому. Адвокаты Солодова отметили, что он активно сотрудничает со следствием, признает вину, возместил моральный ущерб, и готов возмещать его в дальнейшем. Суд принял это во внимание и изменил меру пресечения подсудимому на запрет определенных действий.

Как уточнил судья, Солодов обязан своевременно являться в суд. При этом ему запрещено общаться с другими участниками дела, пользоваться интернетом и телефонной связью.

Напомним, в начале весны 2026 года на рязанку обрушилась глыба льда с крыши дома на Первомайском проспекте. От полученных травм она скончалась в больнице.

Известно, что жители дома, с которого упали лед и снег на прохожую, жаловались на наледь на крыше еще в феврале. Рязанка была хирургической медсестрой и незадолго до смерти отпраздновала 27 день рождения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Фигурантом по нему проходит Артем Солодов, директор УК «Олимп-сервис», в ведении которой находился дом на Первомайском проспекте.

Подробнее об обстоятельствах дела можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.