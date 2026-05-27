Аркадий Фомин принял участие в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа

Во вторник, 26 мая, в Московской области состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. В мероприятии принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Одна из тем повестки касалась решения демографических задач и укрепления здоровья женщин. Как сообщил спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов, работа в этом направлении будет продолжена с акцентом на поддержку материнства и детства. Он отметил, что из восемнадцати субъектов Центральной России в восьми приняты законы, так или иначе запрещающие склонение к прерыванию беременности. Комплексная система профилактики закреплена пока только в Московской и Рязанской областях.

Аркадий Фомин рассказал коллегам об опыте региона, подчеркнув, что повышенное внимание уделяется женщинам, находящимся в ситуации кризисной беременности. Для них внедрено трехэтапное консультирование: с участием медицинского психолога, специалистов социальных служб, юристов, представителей духовенства.

— Работает кризисный центр с возможностью проживания, а также круглосуточный «телефон доверия». Развивается система информирования о действующих мерах поддержки, — уточнил спикер спикер законодательного собрания. — Принят целый ряд решений, направленных на помощь молодым семьям. В Рязанской области установлена единовременная выплата беременным студенткам очной формы обучения, введено увеличенное пособие при рождении ребенка до 25 лет, компенсация аренды жилья, дополнительные социальные сервисы.

Отдельно Аркадий Фомин остановился на вопросах повышения качества оказываемых медицинских услуг. В 2025 году в регионе были созданы четыре новые женские консультации, что повысило доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам в сельской местности. Организовано бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, включающего генетические и гормональные исследования, а также дополнительные обследования, не входящие в систему ОМС.

— Для обеспечения экспертного подхода к вопросам демографии мы привлекаем представителей научного сообщества. На базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова был открыт Центр демографических компетенций. В целях координации работы по повышению рождаемости и профилактики абортов под руководством Губернатора создан Демографический штаб, — поделился глава регионального парламента. — Наш областной закон реализуется менее года, но уже сейчас видно: реальные результаты дают меры, направленные на поддержку беременных женщин, чтобы в любой жизненной ситуации они смогли сделать выбор в пользу рождения ребенка.