Жители Скопинского округа просят решить проблему со сточными водами

Жители деревни Гуменки Скопинского округа вновь пожаловались на проблемы с канализацией. По словам местных жителей, сточные воды уже несколько лет попадают в питьевой колодец. Люди утверждают, что неоднократно обращались в администрацию и другие инстанции, однако проблема до сих пор не решена. «Мы многодетная семья, вынуждены покупать воду для питья, приготовления пищи и гигиены», — рассказали авторы обращения. Также жители жалуются на неприятный запах и подтопление территории рядом с домами. По их словам, дети вынуждены гулять рядом со сточными водами.

Горожане надеются, что после публикаций в соцсетях на ситуацию обратят внимание ответственные службы.