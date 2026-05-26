Жители Пронского района обратили внимание на разбитую дорогу в селе Гремяки
Жители села Гремяки Пронского района сообщили о неудовлетворительном состоянии дороги в населённом пункте. По словам местных жителей, дорожное покрытие сильно разрушено из-за движения грузовиков, предположительно вывозящих песок с карьера. Граждане отмечают, что проезд по дороге стал затруднённым и опасным. «Кто будет восстанавливать дорогу?» — задаются вопросом жители.
