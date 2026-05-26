Жители Песочни пожаловались на опасную детскую площадку

Жители дома № 50к1 по улице Новоселов в Рязани пожаловались на состояние детской площадки во дворе. По словам горожан, они уже долгое время пытаются добиться ремонта через управляющую компанию «Вектор Плюс», однако, как утверждают жители, получают только «отписки». На кадрах видно, что площадка находится в плохом состоянии: у горки сломаны ступеньки, облезла краска, качели перекошены, металлические конструкции покрылись ржавчиной. Кроме того, в карусели заметна крупная трещина в металле, а на горке отходят деревянные элементы.

Жители дома № 50к1 по улице Новоселов в Рязани пожаловались на состояние детской площадки во дворе. Пост появился в соцсетях.

По словам горожан, они уже долгое время пытаются добиться ремонта через управляющую компанию «Вектор Плюс», однако, как утверждают жители, получают только «отписки».

На кадрах видно, что площадка находится в плохом состоянии: у горки сломаны ступеньки, облезла краска, качели перекошены, металлические конструкции покрылись ржавчиной. Кроме того, в карусели заметна крупная трещина в металле, а на горке отходят деревянные элементы.

Жители просят обратить внимание на ситуацию и проверить состояние игрового комплекса.