Жара в Рязани побила рекорд 1995 года

В Смоленске — +30 градусов, что на 1,5 градуса выше показателя 2007 года. В Твери зафиксировано +31,9 градуса (на 1,3 градуса выше 2014 года), в Ярославле — +29,9 градуса, во Владимире — +28,5 градуса, в Брянске — +30,4 градуса (на 0,2 градуса выше 1949 года). В Орле жара повторила рекорд 1967 года — +30,3 градуса. В Москве на ВДНХ температура поднялась до +30,4 градуса, превысив показатель 2014 года на 1,2 градуса; это уже третий рекорд за неделю.