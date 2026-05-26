В Шиловском районе обработают поля химикатами с 30 мая по 7 июня

В Шиловском районе обработают поля химикатами. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

С 30 мая по 7 июня сельхозпредприятие «Разбердеевское» будет проводить химическую обработку полей. Работы начнутся в 21:00 и завершатся в 06:00. Используются пестициды и агрохимикаты, включая препараты «Хилер» и «Спрут Экстра» (3 класс опасности для пчел).

Обрабатываемые поля находятся рядом с селами Юшта, Санское и Федосеево-Пустынь. Сроки могут измениться из-за погоды.