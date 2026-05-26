В Рязанском округе проведут вакцинацию мелких домашних животных против бешенства

Процедуру проведут в поселке Варские 30 мая: 9:30—12:20 — в кинологическом центре; 09:30—09:45 — ул. Северная (около клиники); 09:50—10:05 — ул. Новая, возле дома 20; 10:10—10:25 ул. Лесная, возле дома 19; 10:30—10:45 ул. Юбилейная (на стадионе); 10:50—11:05 ул. Школьная (у магазина «Дачник»); 11:10—11:25 ул. Школьная, возле дома 24. А также в деревне Красный Восход в этот же день: 11:35—11:55 — ул. Ветеранов, возле дома 1; 12:00—12:20 — ул. Ветеранов (на остановке).