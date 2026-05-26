В рязанском ЦПКиО начали пересаживать деревья

По его словам, часть деревьев вырубили из-за аварийного состояния, но осталось много мелколесья и слишком разросшихся экземпляров, которые мешают друг другу. Их аккуратно пересаживают на новые места с помощью специального пересадочника, который сохраняет корни. Еще высаживают липы, дубы, березы, ясени, осины, а также черемуху, сосны и ели. Деревья поливают, удобряют, закрывают мульчей и ставят капельницы.