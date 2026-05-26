Рязанские полицейские задержали челябинца, объявленного в федеральный розыск
Полицейские задержали 35-летнего жителя Челябинской области за серию краж из домов. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В полицию с марта 2024 года по март 2026 года поступило семь заявлений от владельцев дачных домов. Путем отжатия окон неизвестный проник в четыре дома в СНТ около поселка Листвянка и два дома около деревни Турлатово Рязанского района.

Злоумышленник забирал элетроинструменты и различную домашнюю утварь. Из дачи жителя Москвы в Рыбновском районе похитил ноутбук, велосипед и шуроповерт.

Потерпевшим причинен ущерб на сумму около 400 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

На местах преступлений оперативники уголовного розыска и эксперты собрали информацию, получили показания очевидцев, сопоставили почерк совершения краж и пришли к выводу, что к хищениям причастен житель Магнитогорска 1991 года рождения. Мужчина не жил по месту регистрации, его объявили в федеральный розыск.

Недавно полицейские задержали злоумышленника на территории Челябинской области и доставили в Рязанскую область для проведения следственных действий. Он признался в содеянном.

По информации полицейских, мужчина с юности был многократно судим за совершение краж и грабежи и более 10 лет провел в тюрьме. Он не имел постоянного места жительства и переезжал из одного региона в другой.

В Рязанской области рецидивист совершал кражи и скрывался на попутном транспорте. Похищенные вещи продавал случайным людям, иногда расплачивался ими за проезд с водителями фур.

Мужчину заключили под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.