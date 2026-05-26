В Рязанской области в результате возгорания автомобиля пострадал водитель

В Старожиловском округе 25 мая на дороге Рязань — Ряжск в селе Гребнево горел легковой автомобиль Hyundai Solaris. Сообщение о происшествии поступило на пульт радиотелефониста ПСЧ № 45 в 23:45. На место выехали сотрудники пожарной части. Тушение огня началось в 00:10, и к 1:25 возгорание полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 4 м². Огонь полностью уничтожил автомобиль. В результате инцидента пострадал 43-летний водитель из Москвы, ему оказали медпомощь. По предварительным данным, причиной пожара могло стать наличие в багажнике автомобиля шести аккумуляторов Power Bank и пяти туристических газовых баллонов объемом 520 мл. Специалисты продолжают устанавливать причины возгорания и размер ущерба.