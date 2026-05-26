В Рязанской области сгорел одноэтажный жилой дом

В Скопинском округе 25 мая сгорел жилой одноэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Сообщение о пожаре в поселке Побединка поступило в 10:46. Возгорание тушили 10 человек и 4 единицы техники. Огонь распространился на площади 50 м².