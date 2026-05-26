В Рязанской области простятся с бойцом СВО, касимовцем Денисом Денискиным

В Касимове состоится церемония прощания с бойцом СВО, земляком Денисом Денискиным. Об этом сообщили в соцсетях. Прощание состоится 26 мая в 9:30 в Никольском храме. «Он был истинным воином, всегда готовым прийти на помощь и отправиться туда, где было труднее всего», — говорится в сообщении. Родители мужчины пригласили всех, кто знал Дениса, проститься с ним.

