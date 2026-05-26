В Рязанской области насчитали более 14 000 малых и средних предприятий и почти 32 000 ИП. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

Большинство бизнесов (почти 80%) зарегистрировано в Рязани. Основные виды деятельности: торговля и ремонт авто (30%), строительство (15%), обрабатывающие производства (13%). Среди ИП преобладают мужчины (61,6%), большинство из них также в Рязани. Популярные сферы: торговля, транспортировка и строительство.