В Рязанской области град побил рассаду помидоров

Град размером с горошину выпал 26 мая в Пронске, Новомичуринске и Сапожке. Он прошел во время грозы, вместе с ливнем. Как рассказала жительница Пронска, рассаду помидоров на ее участке побил град. «Листья все побиты. Растила помидоры два месяца, а град уничтожил рассаду за каких-то десять минут. Думаю, что эта рассада больше не оправится. Придется все пересаживать», — сетует женщина.

Напомним, град 26 мая выпал и в Рязани.