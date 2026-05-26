В Рязанской области анонсировали рейды ГАИ

26 мая в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на выявление нарушений со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

По правилам, подъезжая к такому переходу, водитель обязан заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить людей, переходящих дорогу или уже вступивших на проезжую часть. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.