В Рязани закроют движение транспорта и ограничат парковку

Причина — проведение спортивного и социального проекта «Зеленый Марафон». Так, 30 мая с 09.25 до 12.30 перекроют движение транспорта по маршруту соревнования: Лесопарк — улица Свободы — улица Рыбацкая — проезд Речников — Окское шоссе — Лесопарк. Движение городского пассажирского транспорта организуют по следующей схеме: автобусы маршрутов №№ 41М2, 46 М², 62 М², 75 М² на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «Бассейн Классика» будут следовать по улицам Грибоедова, Есенина, Кальная (в прямом и обратном направлении), далее — помаршрутам.