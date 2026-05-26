В Рязани закроют движение транспорта и ограничат парковку
В Рязани закроют движение транспорта и ограничат парковку. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Причина — проведение спортивного и социального проекта «Зеленый Марафон».
Так, 30 мая с 09.25 до 12.30 перекроют движение транспорта по маршруту соревнования: Лесопарк — улица Свободы — улица Рыбацкая — проезд Речников — Окское шоссе — Лесопарк.
Движение городского пассажирского транспорта организуют по следующей схеме:
- автобусы маршрутов №№ 41М2, 46 М², 62 М², 75 М² на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «Бассейн Классика» будут следовать по улицам Грибоедова, Есенина, Кальная (в прямом и обратном направлении), далее — по своим маршрутам.
Также ограничат парковку частного транспорта с 22.00 29 мая до 12.30 30 мая на улицах Свободы, Рыбацкой, проезде Речников, Окском шоссе.