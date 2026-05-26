В Рязани задержали кубанского курьера с 1,2 кг наркотиков

Сотрудники УНК УМВД и полиции Советского района задержали 45-летнюю жительницу Краснодарского края, работавшую на интернет-магазин по продаже наркотиков.

Женщину поймали на улице Фурманова. В ее иномарке нашли сверток с производным N-метилэфедрона массой 100 г. Позже из тайников на улицах Речников и Затинной изъяли еще около 340 г синтетики и таблеток МДМА.

При обыске арендованной квартиры нашли электронные весы, упаковку, 673 грамма «соли» и 168 пакетиков с 336 таблетками экстази. Всего изъято более 1,2 кг запрещенных веществ. Сбытчицу арестовали.

Фото и видео: УМВД по Рязанской области.