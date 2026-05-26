В Рязани столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавшие

В Рязани 25 мая на 189-ом километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП. Примерно, в 17:45 62-летний житель Республики Калмыкия за рулем грузовой машины «Вольво Трак» столкнулся с легковым автомобилем «Газ 2410», управляемым 52-летним жителем Нижегородской области. В результате аварии травмы получили два пассажира автомобиля «Газ 2410», возрастом 54 и 56 лет. Пострадавшим оказали медпомощь на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего.