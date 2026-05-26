В Рязани сделают капремонт участка магистральных теплосетей на улице Зубковой

РМПТС объявило тендер на работы по капитальному ремонт участка магистральных трубопроводов на улице Зубковой, дом №№ 26, 26 В, 26к.1. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость работ — 28,3 миллиона рублей. Работы направлены на обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов в предстоящий отопительный сезон. Согласно техзаданию закупки, подрядчику предстоит осмотреть и оформить разрешительную документацию, демонтировать изношенные конструкции, установить новые трубы с пенополимерминеральной изоляцией. Кроме того, предстоят гидравлические испытания и восстановление благоустройства. Работы проведут с момента заключения договора до 15 сентября 2026 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.