В Рязани сделают капремонт участка магистральных теплосетей на улице Зубковой
РМПТС объявило тендер на работы по капитальному ремонт участка магистральных трубопроводов на улице Зубковой, дом №№ 26, 26 В, 26к.1. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость работ — 28,3 миллиона рублей. Работы направлены на обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов в предстоящий отопительный сезон. Согласно техзаданию закупки, подрядчику предстоит осмотреть и оформить разрешительную документацию, демонтировать изношенные конструкции, установить новые трубы с пенополимерминеральной изоляцией. Кроме того, предстоят гидравлические испытания и восстановление благоустройства. Работы проведут с момента заключения договора до 15 сентября 2026 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.
РМПТС объявило тендер на работы по капитальному ремонт участка магистральных трубопроводов на улице Зубковой, дом №№ 26, 26 В, 26к.1. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Стоимость работ — 28,3 миллиона рублей.
Работы направлены на обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов в предстоящий отопительный сезон.
Согласно техзаданию закупки, подрядчику предстоит осмотреть и оформить разрешительную документацию, демонтировать изношенные конструкции, установить новые трубы с пенополимерминеральной изоляцией. Кроме того, предстоят гидравлические испытания и восстановление благоустройства.
Работы проведут с момента заключения договора до 15 сентября 2026 года.
Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.