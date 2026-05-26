В Рязани перенесли сроки проведения профилактических работ с отключением воды

Профилактические работы с отключением горячей воды в Московском районе города, запланированные с 27 мая по 9 июня, перенесли по техническим причинам. Это касается следующих улиц: Костычева; Новаторов; Крупской; Великанова; Юбилейная; Комбайновая; Московское шоссе; Коломенская; Вишневая; Мервинская; Народный бульвар. Ориентировочно, новый срок начала работ — 2 июня. Точную дату сообщат дополнительно.