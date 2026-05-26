В Рязани осудили мужчину за кражу робота-пылесоса и велосипеда

Судом установлено, что летом 2025 года осужденный проник в сетевой магазин. Он похитил товарно-материальные ценности на сумму более 11 тысяч рублей. В июле из магазина бытовой техники злоумышленник украл робот-пылесос. В августе мужчина похитил припаркованный у дома на улице Грибоедова велосипед марки Stels с установленным на нём мотором-колесом. Советский райсуд Рязани признал ранее судимого жителя виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Рязани осудили 33-летнего мужчину за серию краж. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Судом установлено, что летом 2025 года осужденный проник в сетевой магазин. Он похитил товарно-материальные ценности на сумму более 11 тысяч рублей.

В июле из магазина бытовой техники злоумышленник украл робот-пылесос. В августе мужчина похитил припаркованный у дома на улице Грибоедова велосипед марки Stels с установленным на нём мотором-колесом.

Советский райсуд Рязани признал ранее судимого жителя виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.