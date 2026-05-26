В Рязани летом планируют обновить около 10 километров теплосетей

В Рязани продолжается ремонт тепловых сетей. Этим летом в городе планируют привести в порядок около 10 километров квартальных магистралей. Об этом сообщили в администрации Рязани.
Ход работ проверил начальник управления энергетики и ЖКХ Павел Морковин.
На участке улицы Садовой — от Есенина до Вознесенской — монтаж нового трубопровода выполнен уже на 70%. Параллельно подрядчики готовят следующий отрезок — от Вознесенской до Свободы, где сейчас очищают лотки и демонтируют старые трубы.
В районе улицы и площади Попова уже стартовали земляные работы. Туда начали завозить материалы для капитального ремонта магистрального трубопровода.
Также к ремонту готовят участок теплосети от котельной на Новоселов, 53а. Работы планируют провести и в районах улиц Старая Дубрава, Баженова, Урицкого и Зубковой.