В Рязани летом планируют обновить около 10 километров теплосетей

В Рязани продолжается ремонт тепловых сетей. Этим летом в городе планируют привести в порядок около 10 километров квартальных магистралей. На участке улицы Садовой — от Есенина до Вознесенской — монтаж нового трубопровода выполнен уже на 70%. Параллельно подрядчики готовят следующий отрезок — от Вознесенской до Свободы, где сейчас очищают лотки и демонтируют старые трубы. Также к ремонту готовят участок теплосети от котельной на Новоселов, 53а. Работы планируют провести и в районах улиц Старая Дубрава, Баженова, Урицкого и Зубковой.

Ход работ проверил начальник управления энергетики и ЖКХ Павел Морковин.

В районе улицы и площади Попова уже стартовали земляные работы. Туда начали завозить материалы для капитального ремонта магистрального трубопровода.

